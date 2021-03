L'avenir de Cristiano Ronaldo s'assombrit à la Juventus, Keylor Navas met la presse à genoux

La suite après cette publicité

«Ronaldo est un poids maintenant»

On commence par l'Italie avec Cristiano Ronaldo qui fait encore les gros titres des journaux. Déjà critiqué hier, c'est son avenir à Turin qui est aujourd'hui pointé du doigt. Par exemple, pour La Gazzetta dello Sport, CR7 est passé «de roi à énigme». Il n'a pas garanti la hausse de qualité attendue pour l'Europe d'après le quotidien transalpin. «Il lui reste 1 an de contrat, le salaire pèse trop car le club risque d'être dans le rouge de plus de 90M», ajoute le média au papier rose. Le Corriere dello Sport n'est pas tendre avec Cristiano, lui non plus. «Ronaldo est un poids maintenant», écrit le journal, affirmant au passage que la Juve s'interroge sur son avenir… Même son de cloche avec Tuttosport, qui parle d'une refondation de la Juventus. Alors que De Ligt et Chiesa sont les colonnes du nouveau projet, l'attaquant portugais pourrait lui quitter Turin. Le quotidien donne même trois destinations possibles : Manchester United, le Paris Saint-Germain ou le Sporting.

«Le Messie c'est Navas»

Un homme a particulièrement marqué la rencontre entre le PSG et le Barça, c'est bien sûr Keylor Navas ! Le portier costaricien a tenu bon et a de nouveau prouvé toute son importance dans cette équipe. Il a réalisé pas moins de 9 arrêts, comme le rappelle Le Parisien, dans son édition du jour. Celui-ci fait également la couverture de L'Équipe, ce jeudi. «Le Messie c'est Navas», peut-on lire en Une du journal, qui ajoute que si le PSG s'est qualifié c'est grâce aux nombreuses parades de son gardien, qui a notamment arrêté un penalty de Lionel Messi. Et c'est pareil en Espagne, comme avec Marca qui affirme simplement que c'est «Navas qui a stoppé le FC Barcelone.»

«Salah et Mané dissipent les malheurs de Liverpool»

En Angleterre, c'est la qualification de Liverpool qui fait réagir, les Reds l'ont encore emporté (2-0) contre le RB Leipzig. En couverture de The Guardian ce sont les deux seuls buteurs de la confrontation qui font la Une. «Salah et Mané dissipent les malheurs de Liverpool», titre ainsi le journal qui note bien la différence de visage offert par les Reds entre la C1 et la Premier League. Selon The Times, «les buteurs sauvent la saison de Klopp», qui n'était pas forcément en très bonne position ces dernières semaines. «C'est plus comme ça», affirme The Daily Telegraph qui met en exergue la belle performance de Salah et Mané.