CdM 2022 : le Mali a saisi la FIFA après son match face à la Tunisie

Décidément, il n'y a pas que l'Algérie qui a décidé de réagir après son élimination du Mondial 2022 en pestant contre l'arbitrage. Le Mali, qui s'est incliné face à la Tunisie lors des barrages il y a quelques semaines (0-1, 0-0), a aussi saisi la FIFA. La fédération malienne estime avoir été désavantagée dans cette rencontre puisqu'un but aurait été injustement refusé aux Maliens lors du match retour.

« À la 5e minute, nous avons marqué un but qui a été refusé. Immédiatement après le match nous avons formulé une requête que nous avons envoyée par le biais du commissaire au match à la FIFA. Donc nous avons fait une requête à la FIFA pour ce que nous qualifions d'erreur d’arbitrage. C’est une grosse déception pour notre pays, quand on voit ce que ces jeunes ont produit et que nous ne sommes pas à la Coupe du monde, il y a de la peine », a annoncé le président de la FEMAFOOT Mamoutou Touré en conférence de presse.