L’OL prolonge son contrat avec adidas

Les maillots de l’Olympique Lyonnais vont continuer d’être signés chez adidas. Dans un communiqué paru ce mardi, l’Olympique Lyonnais vient de confirmer «la signature d’un protocole d’accord ferme et engageant avec adidas», son équipementier depuis 2010, après le départ de l’équipementier anglais Umbro. La marque aux trois bandes accompagnera donc les équipes masculines et féminines de l’Olympique Lyonnais pour 4 saisons supplémentaires, soit sur la période 2025-2029.

La suite après cette publicité

«Ce partenariat va bien au-delà pour adidas, avec la poursuite de l’accompagnement de la jeune génération à OL Academy, le centre de formation du club afin de continuer à soutenir de façon intense les jeunes et le football amateur. (…) L’Olympique Lyonnais entend poursuivre la dynamique positive qui lance les bases de son nouveau cycle : deux projets sportifs ambitieux pour ses deux équipes féminine et masculine, bénéficiant de dotations financières et d’équipements ainsi que de promotions marketing améliorées», précise le communiqué.