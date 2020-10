Séville - Rennes : la réaction lucide de Clément Grenier

La marche était trop haute, tout simplement. Opposé au Séville FC au stade Sánchez Pizjuán ce mercredi soir à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Stade Rennais n'a jamais pu rivaliser. Totalement débordés dans tous les compartiments du jeu, les Rouge et Noir s'en sortent avec une courte défaite (0-1), grâce notamment à une performance XXL de leur portier Alfred Gomis. Au sortir de cette rencontre, Clément Grenier s'est montré lucide, avouant que l'adversaire était bien trop fort au micro de Telefoot La Chaîne.

«Ils ont beaucoup plus d’occasions que nous. Alfred (Gomis) nous laisse dans le match et nous fait du bien en première mi-temps. On a donné le maximum de ce qu’on pouvait donner et ça n'a pas suffi. C’est une équipe très performante avec le ballon, qui s’est créée des occasions, qui centre beaucoup. On les a un petit peu embêté en seconde mi-temps, notamment sur les coups de pieds arrêtés. Après, c’est le très haut niveau. Ils ont beaucoup d’expérience. Voilà, on continue d’apprendre. On a donné le maximum, mais en face il y a une équipe qui est prête pour ce genre de compétition.» La suite passera par un autre déplacement périlleux au Stamford Bridge de Chelsea, pour pourquoi pas raviver la flamme de l'espoir ?