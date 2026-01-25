OL : le nouveau but splendide d’Endrick contre Metz

Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse du FC Metz pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Gones qui peuvent rester à deux points de l’OM et de distancer Rennes au classement. Pour l’emporter, Lyon peut compter sur un grand Endrick.

La suite après cette publicité

Pour son troisième match sous la tunique lyonnaise, le crack brésilien a ouvert le score. Trouvé dans la surface sur un caviar de Corentin Tolisso, le joueur prêté par le Real Madrid a trompé Fischer d’un petit piqué astucieux. Son deuxième but en trois matches avec Lyon.