Ligue 1
OL : le nouveau but splendide d’Endrick contre Metz
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse du FC Metz pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Gones qui peuvent rester à deux points de l’OM et de distancer Rennes au classement. Pour l’emporter, Lyon peut compter sur un grand Endrick.
L1+ @ligue1plus – 17:31
La réponse de l'OL à l'OM se nomme : 𝙀𝙉𝘿𝙍𝙄𝘾𝙆 🇧🇷Voir sur X
Premier but (mais pas le dernier) en @ligue1 pour le crackkk 🤙
#FCMOL
Pour son troisième match sous la tunique lyonnaise, le crack brésilien a ouvert le score. Trouvé dans la surface sur un caviar de Corentin Tolisso, le joueur prêté par le Real Madrid a trompé Fischer d’un petit piqué astucieux. Son deuxième but en trois matches avec Lyon.
