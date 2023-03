Chelsea-Dortmund vous fait gagner 358 €

Avantage Dortmund. Mardi soir, Chelsea recevra le Borussia Dortmund à 21 heures, à Stamford Bridge, dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Battus 1-0 à l’aller après un contre éclair mené et conclu par Karim Adeyemi, les Blues partent avec un léger retard, mais pourront compter sur l’appui de leur public et leur victoire poussive contre Leeds (1-0) samedi pour espérer renverser la situation en leur faveur. La marche ne sera pas facile à franchir face à un BvB toujours en pleine bourre (11 victoires de rang depuis sa dernière défaite, le 11 novembre dernier) et qui est plus que jamais dans la course pour le titre en Bundesliga. Et pour le retour de la C1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 100 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

Et si Chelsea était enfin lancé ? C’est évidemment ce que tous les fans des Blues espèrent, à l’aube d’un match capital, chez eux, à Londres, qui déterminera leur avenir sur la scène européenne cette saison, et même bien plus, puisque les champions d’Europe 2021 n’ont plus grand-chose à espérer, hormis un titre en C1 qui paraît, à l’heure actuelle, inatteignable. Mais le collectif londonien se cherche encore et il paraît compliqué d’imaginer Chelsea battre une équipe en pleine confiance, qui tourne bien et qui a les cartes en main pour son avenir en Ligue des Champions. C’est pourquoi accrocher le BvB, qui a perdu 2 fois sur 3 en déplacement cette saison en C1, resterait, malgré tout, une belle performance au regard des conditions actuelles.

Si les nombreuses recrues hivernales de Chelsea sont sous le feu des projecteurs et extrêmement scrutées de près par les observateurs ou encore les fans, il ne faut pas oublier ce qui a été fait l’été dernier. On pense ici à un certain Raheem Sterling, débarqué en provenance de Manchester City pour plus de 56 M€. Depuis, on ne peut pas dire que l’ancien feu follet de Liverpool a convaincu tout le monde à Londres, puisqu’il n’a inscrit que 6 buts et donné 3 passes décisives en 25 apparitions. Absent à l’aller en Allemagne, l’international anglais entend bien prouver qu’il peut ramener les Blues au sommet et marquer ce match de son empreinte à Stamford Bridge. Surtout que Sterling a au moins répondu présent en C1 cette saison (2 buts et 1 passe décisive en poules).

En pleine forme cette saison, Julian Brandt est l’une des nombreuses satisfactions dans les rangs du Borussia Dortmund. Du haut de ses 9 buts et 5 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 26 ans fait partie des éléments les plus dangereux de cette équipe sur le terrain. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football allemand, l’international aux 39 capes (3 buts) a eu du mal à confirmer. Le voilà désormais sur le devant de la scène, répondant aux attentes comme il se doit. Une fois encore, le milieu offensif, qui reste sur 2 buts inscrits lors des 3 derniers matches de son équipe, pourrait être l’une des armes principales des Marsupiaux pour assurer leur qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, mardi, à Londres…

