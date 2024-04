Nantes - OL : la réaction à chaud de Nemanja Matic

Un Lyon avec du caractère. Métamorphosés avec une trêve hivernale réussie, les Gones sont affamés et ont une septième place à aller chercher en championnat avant de négocier une finale de Coupe de France face à Paris le 25 mai prochain. Mené face à Nantes ce dimanche soir, l’OL a renversé encore la situation en inscrivant trois buts dans le dernier quart d’heure. Auteur d’une très belle performance à la Beaujoire, Nemanja Matic est revenu sur ce succès précieux à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo :

«Nous avons bien joué en équipe. En première période, on a eu quelques problèmes, mais on n’était pas concentrés. On n’a pas donné assez d’énergie pour finir nos occasions. On mérite cette victoire. C’est le football. Quand je suis arrivé, on était à une mauvaise position, mais Lyon est un club qui mérite plus. Je savais qu’on allait changer la donne. J’étais positif, je savais qu’on avait des qualités depuis le premier entraînement. On est confiant et ça nous amène plus de sérénité. Ce que j’ai apporté ? Je ne sais pas. Il faut demander aux autres. Je donne mon meilleur pour l’équipe.»