Bayern Munich - Borussia Mönchengladbach : les compositions officielles

La 31e journée de Bundesliga offre un match au sommet entre le Bayern Munich (1er, 70 points) et le Borussia Mönchengladbach (4e, 56 points). A domicile, le Rekordmeister s'organise dans un 4-2-3-1 classique avec Manuel Neuer dans les cages. Ce dernier peut compter sur Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Lucas Hernandez et David Alaba devant lui. Le double pivot est constitué de Joshua Kimmich et Michaël Cuisance. Enfin, Joshua Zirkzee est soutenu par Serge Gnabry, Leon Goretzka et Ivan Perisic.

De son côté le Borussia Mönchengladbach de Marco Rose s'articule dans un 4-4-2 losange avec Yann Sommer dans les buts juste devant Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi et Ramy Bensebaini. Jonas Hofmann, Christoph Kramer et Florian Neuhaus se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Lars Stindl évolue juste en dessous de Patrick Herrmann et Marcus Thuram.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba - Kimmich, Cuisance - Gnabry, Goretzka, Perisic - Zirkzee

Borussia Mönchengladbach : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Hofmann, Kramer, Neuhaus - Stindl (c) - Herrmann, Thuram