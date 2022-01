Aston Villa : Ashley Young refuse d'aller à Newcastle

Avec l'arrivée du Français Lucas Digne en provenance d'Everton, le polyvalent Ashley Young a un concurrent supplémentaire à l'un de ses postes, en plus de Matt Targett. À quelques jours de la fin du marché des transferts, l'ancien Mancunien pourrait penser à un départ temporaire afin de glaner du temps de jeu en équipe première.

La suite après cette publicité

Néanmoins, selon les informations du Mirror, l'international anglais (39 sélections, 7 buts) aurait refusé d'aller à Newcastle, qui s'était positionné sur lui pour renforcer son effectif et ainsi lutter pour le maintien en Premier League. De plus, le nouvel entraîneur des Villans, Steven Gerrard, est impressionné par son professionnalisme et sa polyvalence sur le terrain.