Virgil Van Dijk estime qu’il aurait du remporter le BO en 2019

Avec un huitième Ballon d’Or remportée cet hiver, Lionel Messi a encore ajouté un accomplissement majeur à sa dynastie. Souvent considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du football, le virtuose argentin a ajouté de l’eau au moulin de ses aficionados. Pourtant, ses détracteurs n’en démordent pas, la Pulga ne méritait pas de remporter le dernier Ballon d’Or à l’instar de plusieurs autres éditions. En 2019, l’ancien du FC Barcelone a remporté le Graal malgré la menace Virgil Van Dijk. Le défenseur néerlandais, impressionnant avec un Liverpool champion d’Europe cette saison-là, aurait pu mériter cette distinction et beaucoup voulaient voir le défenseur la remporter.

Interrogé par France Football à ce sujet, le joueur de 32 ans a montré du respect envers Messi mais a affiché une légère pointe d’amertume : «le Ballon d’Or 2019 ? Il arrive qu’on m’en reparle. Mais deuxième, c’était déjà très spécial. Il y a peu de joueurs qui peuvent dire qu’ils ont été aussi proches du trophée ou qu’ils ont marqué autant de points (679) au classement du Ballon d’Or. Quand j’étais plus jeune, jamais je n’aurais pensé pouvoir être aussi haut et obtenir cette reconnaissance. Jamais. Je l’ai vraiment beaucoup appréciée. Ça m’a donné beaucoup de confiance et ça m’a boosté pour recevoir une autre nomination. J’espère que je pourrai encore l’être. Je me suis retrouvé entre deux des cinq meilleurs joueurs de tous les temps (Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ndlr). Être là en tant que défenseur, c’était déjà une énorme fierté. Si je l’avais mérité, je l’aurais gagné. C’est comme ça que je le vois. Tout arrive pour une raison. Et franchement, perdre contre Messi, ce n’est pas la pire des choses. J’aurais évidemment adoré le gagner, mais obtenir cette reconnaissance de la part du reste du monde, ça reste une énorme fierté.»