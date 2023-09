Man City : Pep Guardiola préoccupé par les blessures

La suite après cette publicité

Nouveau coup dur pour Manchester City ! Pour son entrée, le dernier vainqueur de la Ligue des champions a dû élever le curseur en seconde période pour venir à bout de l’Etoile Rouge de Belgrade grâce notamment à un doublé de Julian Alvarez et une réalisation de Rodri (3-1). Malgré l’objectif atteint, le club mancunien a perdu sur blessure Bernardo Silva. Touché physiquement, le milieu offensif des Skyblues a été contraint de céder sa place peu avant la mi-temps, remplacé par Jérémy Doku (44e). À l’issue de la rencontre face aux Serbes, l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola a donné des nouvelles de son joueur.

«Bernardo Silva n’a rien dit et je n’ai pas parlé aux médecins mais apparemment il sera absent plusieurs semaines. Nous sommes en difficultés mais je ne vais pas me plaindre. C’est comme ça. Nous avons cinq joueurs très importants blessés et il serait difficile de subir cela longtemps. Nous ne pouvons pas avec les salaires, les budgets et les transferts avoir 55 joueurs. Il y aura encore des blessures, ça arrive», a regretté le coach espagnol devant la presse avant d’évoquer les cas des autres joueurs présents occupant déjà les bancs de l’infirmerie : «Malheureusement, c’est long pour Kevin (De Bruyne). John (Stones) n’a pas joué, c’est un peu long. Peut-être que Kova (Kovacic) reviendra plus tôt que prévu. Jack (Grealish) peut-être dans une semaine ou 10 jours.»