La performance XXL de Neymar… lors d’un tournoi de poker

Parti cet été du Paris Saint-Germain, Neymar (31 ans), se produit désormais en Arabie saoudite avec le maillot d’Al-Hilal. Pour le moment, l’ailier brésilien a pris part à 5 matches pour 1 but et 3 offrandes. Un début d’aventure satisfaisant sur les terrains, mais moins en dehors puisque sa relation avec son coach Jorge Jesus serait assez tendue. Malgré cela, Neymar continue son bonhomme de chemin et démontre son talent. Que ce soit avec un ballon ou bien avec des cartes.

Après avoir calmé cette passion depuis de longs mois, il se serait replongé dans le poker selon le média brésilien spécialisé Card Player. Disputant cinq tournois en ligne ce week-end, il a été finaliste de l’un d’entre eux où l’accès était ouvert à 1050$ soit environ 1000 euros. Ses gains s’élèveraient à 9146$ soit environ 8700 euros. Une belle performance pour Neymar qui signe un retour en fanfare dans le poker.