Le FC Barcelone commence à en avoir ras le bol de Jorge Mendes et Pini Zahavi

La Masia est unanimement reconnue comme un des meilleurs centres de formation du monde. Dans l’équipe première du FC Barcelone, on retrouve ainsi de nombreux joueurs issus de l’académie barcelonaise, à l’image de Lamine Yamal ou de Pau Cubarsí, alors que d’autres ont réussi à lancer une belle carrière loin de la Catalogne, comme Marc Cucurella, Nico González ou Alejandro Grimaldo.

Mais forcément, le Barça est aussi victime de son succès. Il n’y a pas de place pour tout le monde en équipe première, tout comme la situation financière délicate du club ne lui permet pas d’offrir d’énormes salaires aux jeunes. Dans ce contexte, d’autres clubs tentent d’en profiter et de venir faire leurs courses à La Masia. C’est par exemple ce qu’a fait le Paris Saint-Germain avec Dro Fernández, provoquant la colère d’Hansi Flick mais aussi de Joan Laporta, qui avait pourtant un accord avec l’agent du joueur pour prolonger selon ses dires.

Le Barça craint pour ses pépites

Et comme l’indique la Cadena SER, le FC Barcelone a peur que des nouveaux cas Dro se répètent à l’avenir. Notamment à cause de deux hommes qu’on ne présente plus : les superagents Jorge Mendes et Pini Zahavi. Ces derniers mois, les deux agents ont enrôlé plusieurs jeunes joueurs barcelonais, à l’image de Marc Casado, Lamine Yamal et Alejandro Baldé qui ont récemment signé avec le Portugais, tout comme des joueurs du Barça B comme Guille Fernandez. L’Israélien, agent d’Hansi Flick, a de son côté ajouté Ebrima Tunkara, considéré comme le joueur offensif le plus prometteur de La Masia, à sa liste de clients, et a même signé Destiny Kosiso, joueur de seulement… 12 ans.

Les dirigeants du Barça ont peur que Mendes et Zahavi - pour leurs intérêts et non ceux du club - tentent de faire changer leurs joueurs de club, d’autant plus qu’ils ont tous une très belle cote sur le marché. Leur prise de pouvoir et leur possible influence - les deux sont d’ailleurs curieusement assez proches de Laporta - sont également vues comme potentiellement problématiques. En interne, on a aussi du mal avec le fait que des joueurs qui commencent leur adolescence aient déjà de tels agents et que ceci puisse perturber leur progression et leur évolution. Autant dire que le cas Dro, dont l’agent n’est pourtant ni Zahavi ni Mendes mais Iván de la Peña, a créé un petit traumatisme à Barcelone…