Chelsea : la sortie médiatique appuyée de Frank Lampard sur N'Golo Kanté

Chelsea est probablement l'équipe qui réalise le mercato le plus séduisant en Europe. Privé de recrutement l'été dernier, le club anglais s'est bien rattrapé cet été en mettant le paquet. 250 M€ ont déjà été déboursés dans les recrutements de Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell et Kai Havertz, tandis que Thiago Silva et Malang Sarr sont arrivés libres de tout contrat. Edouard Mendy est attendu dans les prochaines heures. Le gardien devrait débarquer contre 25 M€ environ.

Reste désormais à protéger ses arrières pour garder des éléments indispensables. Depuis quelques semaines, l'Inter souhaite faire venir N'Golo Kanté. La Gazzetta dello Sport parle même d'une offre de 50 M€, une somme qui ferait du bien aux Blues après avoir tant dépensé, et dans l'idée de faire un dernier coup. Le club italien s'attaque quand même à une montagne car il faudra non seulement convaincre le milieu de terrain français, qui ne souhaite pas vraiment partir, mais aussi Chelsea.

Lampard veut conserver Kanté

Et là c'est l'avis de Frank Lampard qui compte. L'entraîneur anglais a indiqué à la BBC que les choses sont assez claires pour lui. Il ne veut pas voir le joueur partir. «C’est un joueur incroyable. Je ne veux certainement pas le perdre, non. Il est fondamental dans ce que j’essaie de faire. Nous pouvons évidemment parler des joueurs offensifs que nous avons mais quelqu'un comme N'Golo, et le travail qu'il abat au milieu de terrain…» entame l'ancien milieu de terrain, reconnaissant, avant de poursuivre.

«Quasiment tous les clubs du monde voudraient N’Golo Kanté, selon moi. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de l’avoir en forme. Il a l'air d'être dans de bonnes dispositions donc bien sûr, je veux garder N’Golo.» Pour Lampard, c'est donc acté. À moins de recevoir une offre qui ne peut pas se refuser, Chelsea ne vendra pas le champion du monde. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de 29 ans devrait bien faire partie des plans de son club et même être régulièrement aligné dans le onze. Élément de réponse dès lundi soir sur la pelouse de Brighton (à suivre en live commenté sur FM).