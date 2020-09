Chelsea : N'Golo Kanté a pris une décision pour son avenir

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de N'Golo Kanté en Italie et en Angleterre. Et pour cause, l'international tricolore est convoité par Antonio Conte, coach de l'Inter qui le connaît bien de son époque à Chelsea. Le tacticien, particulièrement fan de l'ancien du SM Caen, aurait fait du champion du monde sa priorité pour renforcer son entrejeu lors de ce mercato estival.

Du côté de Chelsea, on n'a pas forcément placé le joueur sur liste des transferts, même si Frank Lampard ne le considère pas vraiment comme un joueur indispensable. Les Blues ne veulent pas s'en séparer coûte que coûte, mais ils seront en revanche à l'écoute de toute proposition. Comme l'expliquait la presse italienne il y a quelques jours, une offre de 50 millions d'euros pourrait convaincre l'état-major londonien de laisser filer le milieu de terrain de 29 ans.

Kanté veut rester

Mais selon Goal, le principal concerné n'aurait pas l'intention de quitter Chelsea. Le média explique ainsi qu'il ne poussera pas pour partir, et ce malgré l'intérêt très prononcé de son ancien coach. Le tout, en laissant sous-entendre qu'en cas d'offre, les Blues pourraient en quelque sorte pousser celui dont la saison dernière a été marquée par les pépins physiques vers la porte.

Il faut dire que l'écurie entraînée par Frank Lampard a encore de sacrées ambitions pour la suite du mercato estival, et qu'après avoir enrôlé des joueurs du calibre de Thiago Silva, Timo Werner, Hakim Ziyech, Malang Sarr et Ben Chilwell, elle est en passe de s'offrir Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Une fois que le prodige allemand sera un joueur de Chelsea, le club s'attaquera à d'autres dossiers, comme celui du gardien de but, où Edouard Mendy (Rennes) est visé. Quel été décidément !