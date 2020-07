Manchester City-Liverpool : les compositions officielles !

Choc de la 32e journée de Premier League entre Manchester City et Liverpool ! Qui aurait imaginé le championnat plié à sept journées de la fin ? C'est en champion que les Reds se déplacent chez leur dauphin et ancien tenant du titre, Manchester City, avec un joli matelas de 23 points d'avance. Huit points devant Leicester, les Skyblues auront à cœur de consolider leur deuxième place et, pourquoi pas, d'infliger aux hommes de Jürgen Klopp leur deuxième revers de la saison.

Pour cette rencontre sans grand enjeu, Pep Guardiola s'appuie sur un 4-3-3, avec Ederson dans les cages, Walker à droite, le duo Garcia-Laporte en charnière, et Benjamin Mendy sur le côté gauche. Dans l'entrejeu, on retrouve Rodri en sentinelle, accompagné de De Bruyne et Gundogan. En attaque, c'est le trio Sterling-Gabriel Jesus-Foden qui démarre la rencontre. A Liverpool, l'entraîneur allemand s'appuie sur son onze type avec Alisson dans les buts. Van Dijk et Gomez sont alignés en défense centrale, avec Robertson et Alexander-Arnold sur les côtés. Au milieu, Fabinho est la sentinelle, Henderson et Wijnaldum jouant les relayeurs. Enfin, c'est sans surprise qu'on retrouve le trident Mané-Firmino-Salah en attaque.

Les compositions d'équipes

Le XI de Manchester City : Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Mendy - Rodri, De Bruyne, Gundogan - Foden, Gabriel Jesus, Sterling

Le XI de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané