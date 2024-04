L’Allemagne pleure la blessure de Kingsley Coman, l’AC Milan prend une décision radicale pour Ibrahimovic

Coup dur pour Kingsley Coman

Le Bayern Munich a retardé le sacre de Leverkusen après sa victoire 2-0 face à Cologne. A noter que lors de cette rencontre, le champion sortant à perdu Kingsley Coman sur blessure. À la réception d’un centre de Joshua Kimmich, l’ex-Parisien s’est effondré dans la surface. Un énorme coup dur pour le Français qui revenait tout juste de blessure. Les premiers examens ont révélé une blessure plus grave que prévue. La fin de saison de Coman avec le Bayern Munich est quasi acté puisque d’après Bild qui relaye sa blessure, son absence est estimée entre 5 à 6 semaines. Pire, le média allemand indique que l’international français est d’ores et déjà incertain pour l’Euro 2024, alors que Didier Deschamps devra communiquer sa liste définitive à l’UEFA, le 7 juin prochain. Un énième coup dur pour le joueur et pour le Bayern Munich qui espérait se séparer de Coman cet été justement à cause de ses trop nombreuses blessures. Son prix était fixé à pas moins de 70M€. Mais cette nouvelle blessure devrait clairement refroidir les prétendants.

Ibrahimovic aux commandes de l’AC Milan

En cas de succès face à Sassuolo, l’AC Milan peut prendre le large est sécuriser définitivement sa 2ème place. Dans ses pages intérieures, le journal au papier rose explique que l’AC Milan a pris une grosse décision pour Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois sera au centre du nouveau projet technique et se verra confier toutes les décisions sportives. Il décidera de l’entraîneur, de l’équipe. Autrefois, c’était Pioli qui décidait pour Zlatan. Désormais, Zlatan aura le dernier mot sur Pioli. Souvent critiqué cette saison, le coach italien n’est donc plus maître de son destin.

La saison prochaine, le club mancunien compte bien se renforcer en attaque. Et bien comme le rapporte le Sunday Star, ça avance plutôt bien pour Ivan Toney. L’attaquant anglais va entrer dans les 12 derniers mois de son contrat à Brentford cet été et serait disponible pour un prix réduit, entre 46M€ et 58M€. Manchester United mène la danse pour le serial buteur anglais puisque Arsenal a été refroidi par son prix et Chelsea semble avoir d’autres priorités. Affaire à suivre.