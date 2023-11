Liga : le Real Madrid déroule contre Valence et garde sa pression sur le leader

Après la victoire de Gérone sur la pelouse du Rayo Vallecano (2-1), le Real Madrid devait également s’imposer ce samedi soir pour garder la pression mise sur l’équipe catalane. Pour cela, les hommes de Carlo Ancelotti, invaincus depuis fin septembre, recevaient Valence, également sur une belle forme avec cinq matches sans défaite (3 victoires, 2 nuls), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Pour ce faire, le technicien italien faisait confiance à Brahim Diaz, palliant le forfait de dernière minute de Jude Belligham, pour accompagner Vinicius Jr et Rodrygo en attaque.

Néanmoins, le premier joueur dangereux, et même décisif, côté Merengue s’appelait Dani Carvajal : d’un joli contrôle pour éliminer José Gaya, le latéral espagnol envoyait une belle reprise du gauche au premier poteau pour tromper Giorgi Mamardashvili (1-0, 3e). Malgré l’ouverture du score hâtive adverse et la barre transversale de Toni Kroos sur coup franc (9e), les ouailles de Rubén Baraja ne se laissaient pas faire et inquiétaient Andriy Lunin, sans réussite (11e, 16e, 41e). Les deux Brésiliens madrilènes faisaient ensuite frissonner le portier géorgien (17e, 29e).

Le Brésil à l’honneur

Mais avant la pause, le duo auriverde s’illustrait enfin : sur un centre de Rodrygo, Vinicius poussait le ballon de la poitrine dans les filets adverses pour le but du break (2-0, 42e). Au retour des vestiaires, la Casa Blanca se montrait bien plus efficace, et ce, rapidement dans le second acte. L’un s’offrait un doublé pour faire trembler le petit filet (3-0, 49e) avant que l’autre ne débloque enfin son compteur dans cette rencontre, profitant d’une relance hasardeuse du dernier rempart valencien pour creuser l’écart de l’intérieur du pied et détruire les espoirs du club che (4-0, 51e).

Le score fleuve ne décourageait pas les pensionnaires du Santiago-Bernabéu, qui continuaient leurs offensives pour régaler leurs supporters. Mais Mamardashvili était vigilant pour ne pas saler encore plus l’addition, notamment sur le centre trompeur de Carvajal au premier poteau (79e). Finalement, Rodrygo inscrivait également un "brace" d’une frappe puissante (5-0, 84e). Si Hugo Duro réduisait la marque avant le temps additionnel (5-1, 88e), l’issue du match ne changeait pas. Le Real Madrid s’offre un joli succès à domicile et revient à deux points de Gérone, Valence reste 9e.