Irlande - France : les Irlandais n’ont pas digéré l’attitude de Thierry Henry après sa main en 2009

Presque 14 ans plus tard, Richard Dunne ne parvient toujours pas à avaler la pilule de cette soirée de novembre 2009, marquée à fer forgé par la main de Thierry Henry et la qualification des Bleus au Mondial 2010, à l’issue du barrage face à l’Irlande (1-1, 2-1 score cumulé). L’ancien international irlandais, titulaire ce soir-là au Stade de France, est revenu sur cet épisode douloureux pour le journal L’Équipe, avant la rencontre de demain entre l’Irlande et les Bleus, à Dublin (20h45). S’il ne condamne pas la main du Français, qu’il dit "comprendre", l’ancien défenseur déplore son attitude ayant suivi son geste.

La suite après cette publicité

«En Irlande, on en reparle à peu près chaque année en novembre, au moment de l’anniversaire de la rencontre, pour signaler que ça fait tant d’années qu’elle a eu lieu. Et évidemment, à chaque fois qu’on affronte la France, ce match redevient le sujet de discussion principal dans les jours qui précèdent. C’est vous dire à quel point il n’a pas été oublié chez nous, rembobine l’ancien défenseur de Manchester City, avant de pointer du doigt le comportement de Thierry Henry ce soir-là. Ce qu’a fait Henry à ce moment-là (venir consoler les Irlandais après la rencontre ndlr), c’était un peu de la mise en scène. Une manière de montrer qu’il est un type sympa et qu’il tient à présenter ses excuses…»

À lire

EdF : Blaise Matuidi croit aux retours de Paul Pogba et N’Golo Kanté