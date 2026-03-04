OM : la réaction à chaud de Geoffrey Kondogbia

La malédiction de l’Olympique de Marseille en Coupe de France se poursuit. Privé du trophée depuis 1989, le club phocéen vient de se faire sortir de la compétition par Toulouse en quart de finale (2-2, 3 tab 4). Sans surprise, Geoffrey Kondogbia ne cachait pas sa déception.

« La désillusion, en même temps de la tristesse. On avait à cœur d’aller au bout, on ne l’a pas fait. Je n’ai pas grand-chose à dire, il faut regarder devant. On a un championnat à combattre », a-t-il brièvement déclaré au micro de beIN Sports.