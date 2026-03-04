Menu Rechercher
Commenter 22
Coupe de France

OM : la réaction à chaud de Geoffrey Kondogbia

Par Matthieu Margueritte
Geoffrey Kondogbia ici avec l'OM @Maxppp
Marseille 2-2 Toulouse

La malédiction de l’Olympique de Marseille en Coupe de France se poursuit. Privé du trophée depuis 1989, le club phocéen vient de se faire sortir de la compétition par Toulouse en quart de finale (2-2, 3 tab 4). Sans surprise, Geoffrey Kondogbia ne cachait pas sa déception.

La suite après cette publicité

« La désillusion, en même temps de la tristesse. On avait à cœur d’aller au bout, on ne l’a pas fait. Je n’ai pas grand-chose à dire, il faut regarder devant. On a un championnat à combattre », a-t-il brièvement déclaré au micro de beIN Sports.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Marseille
Geoffrey Kondogbia

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier