Real Madrid : Carlo Ancelotti annonce qu’il restera la saison prochaine !

La suite après cette publicité

Pourtant largement dominé par Manchester City, en demi-finale retour de Ligue des Champions mercredi soir (4-0), le Real Madrid ne compte pas chambouler son organisation pour la saison prochaine. L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait quelques déclarations surprenantes ce samedi, lors de la conférence de presse avant la rencontre de Liga contre Valence. En effet, l’Italien ne devrait pas quitter le banc de la Casa Blanca cet été, malgré de multiples rumeurs ces derniers mois qui annonçaient un départ presque certain de la capitale espagnole. C’est une surprise totale, surtout après la saison plutôt décevante des Merengues qui ont, en plus de l’élimination en Ligue des Champions, perdu leur trône de champions d’Espagne au profit de leur rival, le FC Barcelone dans une Liga peu emballante.

Depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar, l’entraîneur italien de 63 ans est mentionné pour prendre la succession du sélectionneur Tite à la tête du Brésil. Un dossier qui semblait réellement bien parti, voire finalisé en coulisses depuis quelques semaines. En difficulté au Real Madrid où son contrat court jusqu’en 2024, Carlo Ancelotti avait d’ores et déjà dit oui à la fédération brésilienne de football pour prendre en main la prestigieuse Seleção. Des informations qu’avaient pourtant confirmées Ednaldo Rodrigues, le président de la CBF, faisant de la légende italienne «son Plan A» et «son favori». Plusieurs personnalités brésiliennes et italiennes avaient même encouragé l’ancien entraîneur de l’AC Milan à saisir cet immense défi de réparer ce grand pays du football international, traumatisé depuis 20 ans et en attente d’un sacre mondial.

À lire

Le Brésil prêt à patienter pour Carlo Ancelotti

Un rebondissement inattendu

Tout portait à croire que les victoires en Copa del Rey, en Supercoupe de l’UEFA et en Coupe du Monde des clubs, n’allaient pas suffire. Finalement, la direction madrilène aurait bien décidé de conserver Carlo Ancelotti jusqu’à la fin de son contrat. La saison prochaine, l’Italien devrait bien rester sur le banc du Real Madrid après une réunion constructive avec le président Florentine Perez : «Perez et moi avons parlé hier. Nous avons eu une réunion, et il m’a montré son soutien. Nous avons parlé du match de mercredi (contre City, ndlr), nous avons parlé de la saison que nous avons eue et des deux saisons que nous avons eues. Nous avançons, avec le même désir bien faire les choses», a ainsi déclaré Ancelotti ce samedi, bien déterminé à finir son travail à Santiago-Bernabeu. La première saison d’Ancelotti à Madrid en 2021-22 s’est terminée par un doublé triomphant en Liga et en Ligue des Champions, mais cette saison s’est avérée plus difficile, Barcelone ayant été couronné champion d’Espagne le week-end dernier grâce à son avance de 14 points en tête du classement.

La suite après cette publicité

Lorsque la presse espagnole lui a demandé si le club avait garanti qu’il resterait aux commandes la saison prochaine, Carlo Ancelotti a simplement répondu : «Oui». Il a, par la suite, un peu plus détaillé ses prochains mois, notamment ses futurs objectifs à la tête du club madrilène : «Je pense que tout le monde connaît ma situation. J’ai un contrat jusqu’au 30 juin 2024 et je veux le voir se terminer. Tout le monde le sait. La transition ne commencera pas la saison prochaine. La transition avait déjà commencé avant même mon arrivée. Cette équipe, qui a fait de grandes choses, a commencé à perdre des morceaux lorsque Cristiano Ronaldo est parti en 2018. Quand je suis arrivé, cette transition s’est poursuivie, perdant Varane, Ramos, Marcelo, Bale, Isco … Tous des joueurs qui ont été remplacés par des jeunes d’une qualité extraordinaire», a ensuite précisé l’entraîneur italien. L’heure est donc arrivée d’évaluer cette saison particulière, entre déception et frustration. En tout cas, Carlo Ancelotti semble avoir eu des promesses en interne.