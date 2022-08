City : Pep Guardiola évoque le futur rôle de Sergio Gomez

Sur le point de rejoindre Manchester City en provenance d'Anderlecht, Sergio Gomez est déjà dans la tête de Pep Guardiola et sait comment l'utiliser. The Guardian avait annoncé que le jeune latéral espagnol de 21 ans allait être prêté à Gérone après sa signature chez les Citizens. Cependant, l'entraîneur de Skyblues a démenti et souhaite faire de sa future recrue, une doublure de Joao Cancelo. « Il sera l’un des nôtres. Sergio va faire partie de l’équipe première. Il va rester dans le groupe et sera en concurrence avec Joao Cancelo », explique Pep Guardiola dans The Independent.

Formé au FC Barcelone, Sergio Gomez est international espagnol U21 (9 sélections/6 buts). Après son départ de la Masia en 2018 en direction du Borussia Dortmund pour 3 millions d'euros. Par la suite, il est prêté deux saisons consécutives à Huesca pour 47 matchs avec le club espagnol. Le natif de Badalona a rejoint Anderlecht en 2021 contre un chèque de 1,5 million d'euros. Dans le club belge, Sergio Gomez réalise une saison pleine avec 49 matchs pour 7 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Un montant de 10 millions d'euros est évoqué par les médias anglais.