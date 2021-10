L'énorme double coup dur pour Chelsea

La suite après cette publicité

En ce moment, Chelsea est inarrêtable. Après leurs deux gros couacs face à Manchester City (0-1) et la Juventus (0-1) à la fin du mois dernier, les Blues viennent d’enchaîner une troisième victoire de rang après leur succès contre Malmö. Les Suédois n’ont d’ailleurs pas pesé bien lourd à Stamford Bridge puisqu’ils se sont fait corriger 4-0.

Au classement, les Londoniens ont conforté leur deuxième place, à trois points de la Juventus, et peuvent même faire un grand pas vers la qualification avec le match retour en Suède dans quinze jours. Mais tout n’a pas été rose pour Thomas Tuchel. Le duo Romelu Lukaku-Timo Werner s’est en effet blessé au cours de la première période !

Le Belge est sorti le premier, vers la 23e minute de jeu, en raison d’une blessure à la cheville, tandis que l’Allemand a cédé sa place juste avant la pause à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. Un double coup dur pour Chelsea qui va devoir composer sans deux de ses meilleurs éléments, et surtout son meilleur buteur en championnat (Lukaku, 3 buts) alors que la formation anglaise s’apprête à disputer cinq matches en 17 jours.

Deux absences prolongées ?

« Si j'avais su avant, je ne l'aurais pas fait. Mais vous ne pouvez pas le savoir avant et il fallait qu'il soit sur le terrain. Je lui ai parlé de la situation, je pense qu'il a un peu de fatigue mentale. Je pense que c'est aussi normal, mais il est notre numéro neuf et est notre référence. Ce n'est pas une blessure musculaire ou à cause de la fatigue physique. Il est un peu surjoué, c'est mon opinion et peut-être que je n'ai pas raison. Mais c'était un moment pour lui donner confiance et le laisser jouer », a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse.

Le coach allemand a ensuite confié que ses deux attaquants allaient rester éloignés des terrains pendant un certain temps. « Je n’ai pas de regrets, des choses comme ça peuvent arriver. C'était de la malchance. Romelu s'est tordu la cheville et Timo a une blessure aux ischio-jambiers. Cela prendra un certain temps pour les deux. Nous avons besoin de plus d'examens pour être plus précis, mais ils seront absents pour certains matches ».