Manchester United tient une surprenante piste pour le poste de coach intérimaire

Il y eut Zinedine Zidane et maintenant Mauricio Pochettino. Pourtant, dans son communiqué annonçant le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United a bien précisé que : « Michael Carrick va désormais prendre en charge l’équipe pour les matches à venir pendant que le club recherche un entraîneur intérimaire à nommer jusqu’à la fin de la saison ».

Or Zidane et Pochettino n’ont pas franchement le look, ni le CV pour jouer les intérimaires. Toutefois, si un technicien comme Pochettino parvient à se libérer de ses fonctions parisiennes avant la fin de la saison, les Red Devils ne rechercheront plus d’intérimaire. Mais pour le moment, l’Argentin est encore loin d’avoir quitté le PSG.

Valverde serait partant

Résultat : MU cherche toujours sa solution provisoire. Le Telegraph et le Mirror révèlent toutefois que le club anglais s’est mis sur une drôle de piste pour ce rôle d’intérimaire. Les deux médias britanniques affirment que Manchester a entamé des discussions avec Ernesto Valverde. Ancien coach du FC Barcelone, le Basque est libre de tout depuis janvier 2020.

Homme d’expérience, Valverde peut-il néanmoins accepter un tel poste, tout en sachant qu’il n’est pas la priorité des Red Devils et qu’il s’en ira dès le coup de sifflet final de la saison donné ? A priori, l’Ibère serait partant pour une telle mission et aurait même indiqué quelques pistes pour le renforcement de l’équipe cet hiver. Affaire à suivre.