Barça : la déclaration d’amour de Raphinha à Hansi Flick

Le FC Barcelone a conservé la Supercoupe d’Espagne en s’imposant contre le Real Madrid (3-2), à Jeddah (Arabie saoudite). La troupe de Hansi Flick a notamment pu compter sur un immense Raphinha, auteur d’un doublé et désigné Homme du match. Après la rencontre, l’international brésilien (36 sélections) a salué son entraîneur, qu’il estime responsable de sa métamorphose avec le Barça.

« Je dis toujours que c’est lui qui a tout changé pour moi. J’étais sur le point de quitter le club, j’avais déjà un pied dehors. Il est venu me parler et m’a dit qu’il voulait compter sur moi dans l’équipe et que je serais un joueur important. Je pense que c’est exactement ce dont un joueur a besoin. Il a besoin de savoir que son entraîneur lui fait confiance pour faire son travail, et il m’a donné la confiance dont j’avais besoin à ce stade. J’ai donc pu travailler l’esprit tranquille et faire ce que je fais de mieux : donner le meilleur de moi-même pour l’équipe. Au final, quand on travaille bien, les choses finissent par se mettre en place », a-t-il témoigné en conférence de presse. L’intéressé appréciera.