JT Foot Mercato : le Bayern Munich lance l'opération blindage

Le Bayern Munich compte garder ses stars en Bavière

Au micro de Sport1n, le directeur général du Bayern Munich, Oliver Kahn, a fait un gros point sur les dossiers chauds du prochain mercato. «Robert (Lewandowski) a un contrat avec nous pour la saison prochaine. Nous sommes en contact avec lui et souhaitons qu'il reste au Bayern le plus longtemps possible. Certains pensent que de telles discussions et négociations de contrat, c'est comme dans un jeu où j'ai juste à cliquer pour qu'il prolonge. Il faut aussi regarder la situation des joueurs». Autre dossier épineux, le cas de Serge Gnabry, en fin de contrat dans un an et qui plaît à plusieurs grosses écuries européennes. L'objectif du Bayern Munich est bien évidemment de ne pas revivre des épisodes comme celui de David Alaba par exemple, parti libre l'été dernier en direction du Real Madrid. Les cas Manuel Neuer et Thomas Muller sont également étudiés de près.

Gérard Piqué au cœur d'un énorme scandale

Le défenseur du Barça, mais aussi président de la société Kosmos, Gérard Piqué, est accusé d'avoir une influence au sein de la fédération espagnole. Ce lundi, la presse espagnole dévoile une affaire qui a fait grand bruit en Espagne. Le journal El Confidencial a ainsi publié des enregistrements dans lesquels on entend le champion du monde 2010, échanger avec Luis Rubiales, président de la Fédération Espagnole, au sujet de la Supercoupe d'Espagne. On rappelle que la première édition avait beaucoup fait polémique, de par son organisation loin des frontières espagnoles mais aussi de la répartition d'argent jugée inégalitaire. On apprend notamment que Luis Rubiales aurait fait pression sur l'Arabie Saoudite pour que Gérard Piqué, via sa société Kosmos, touche une commission qui se chiffrerait à 24 millions d'euros au total. Un montant bien supérieur aux 4 millions annoncés à l'époque par les médias pour l'organisation du tournoi.

L'AC Milan sur le point d'être racheté

Le club rossonero va de nouveau changer de propriétaire. L'ambassade de Bahreïn, basé en Grande-Bretagne, révèle ce lundi que la firme Investcorp, basée à Bahreïn, est «entrée en pourparlers exclusifs» avec les propriétaires actuels de l'AC Milan. La vente pourrait se faire pour un montant d'1 milliard d'euros. L'affaire est en très bonne voie, et selon La Gazzetta dello Sport, les nouveaux propriétaires voient déjà grand. L'objectif est tout simplement de gagner la Ligue des Champions. Pour se donner les moyens d'y parvenir, ces derniers comptent investir massivement. Plusieurs noms auraient fuité : Renato Sanches, Christopher Nkunku, Sébastien Haller et Nicolo Zaniolo sont déjà pressentis pour être enrôlés dès l'été prochain.