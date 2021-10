AC Milan : Brahim Diaz positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour Stefano Pioli et les tifosi de l'AC Milan. Le club lombard vient en effet d'annoncer ce vendredi, en fin de journée, que Brahim Diaz (22 ans) avait été testé positif au Covid-19. Le joueur se porte bien et est en isolement à la maison. Toute l'équipe a été testée avec un résultat négatif, précise le communiqué des Rossoneri.

Le milieu de terrain offensif international espagnol (1 cape, 1 but) sera donc absent pour la réception de l'Hellas Vérone ce samedi (20h45) en Serie A et devrait donc manquer les prochaines rencontres des Milanais, actuels dauphins du Napoli en Serie A. Brahim Diaz, prêté avec option d'achat pour deux ans par le Real Madrid à l'AC Milan, a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de la saison 2021-2022.