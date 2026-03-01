Ligue 1
Le groupe de l’OM avec un absent surprise face à l’OL
C’est avec un groupe presque au complet que l’OM s’avance vers son choc face à l’OL ce dimanche soir (20h45). Habib Beye a dévoilé son groupe de 23 joueurs retenus pour l’Olympico, et une absence est à notifier : celle de Bilal Nadir, pour qui aucune communication n’a encore été faite.
Leonardo Balerdi effectue, lui, son retour de suspension, tandis que le jeune Ange Lago fait son apparition dans le groupe. Les recrues sont toutes présentes, dont Tochukwu Nnadi, toujours à la recherche de ses premières minutes sous le maillot olympien. En cas de succès, l’OM (4e) reviendrait à deux points des Lyonnais (3es) qui, s’ils l’emportent de leur côté, mettraient leur adversaires du soir à 8 points.
