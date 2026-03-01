Menu Rechercher
Le groupe de l’OM avec un absent surprise face à l’OL

Par Jordan Pardon
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp
Marseille Lyon
C’est avec un groupe presque au complet que l’OM s’avance vers son choc face à l’OL ce dimanche soir (20h45). Habib Beye a dévoilé son groupe de 23 joueurs retenus pour l’Olympico, et une absence est à notifier : celle de Bilal Nadir, pour qui aucune communication n’a encore été faite.

Olympique de Marseille
👥 Le groupe retenu par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour cet 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒄𝒐 💪 #OMOL
Leonardo Balerdi effectue, lui, son retour de suspension, tandis que le jeune Ange Lago fait son apparition dans le groupe. Les recrues sont toutes présentes, dont Tochukwu Nnadi, toujours à la recherche de ses premières minutes sous le maillot olympien. En cas de succès, l’OM (4e) reviendrait à deux points des Lyonnais (3es) qui, s’ils l’emportent de leur côté, mettraient leur adversaires du soir à 8 points.

