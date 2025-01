BL : Mayence chute contre l’Union Berlin

Dans le cadre de la 18e journée de Bundesliga, l’Union Berlin, en grande difficulté ces derniers mois, accueillait Mayence à l’An der Alten Försterei. Orphelin de la moindre victoire depuis le 20 octobre dernier, le club de la capitale a finalement retrouvé le sourire, ce dimanche, lors de la réception du 6e de BL.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Mayence 28 18 +8 8 4 6 31 23 13 Union Berlin 20 18 -8 5 5 8 16 24

Porté par l’ouverture du score précoce de Benedict Hollerbach (1-0, 1er), l’Union Berlin a empoché trois précieux points malgré l’égalisation sur penalty de Nadiem Amiri (1-1, 5e). Quelques instants plus tard, et là encore sur penalty, Robert Skov a, en effet, redonné l’avantage aux siens (2-1, 24e). En seconde période, le score n’évoluait plus et l’Union Berlin se retrouve donc 12e. Mayence est toujours au 6e rang.