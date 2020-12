Hamari Traoré pas inquiet pour Jérémy Doku

Depuis son arrivée à Rennes cet été, Jérémy Doku, recrue la plus chère de l’histoire du club (26 M€), peine à s’imposer au sein de l’effectif de Julien Stéphan. Ses statistiques ne parlent en effet pas pour lui. En 10 matches joués toutes compétitions confondues cette saison (Ligue 1, Ligue des Champions), l’ailier droit international belge de 18 ans ne s’est jamais montré décisif, et les interrogations commencent tout bonnement à fuser dans les rangs bretons, notamment de la part des supporters qui au fil des matches semblent s’impatienter. Malgré cela, l'entraineur des Bretons semble croire dur comme fer en son jeune joueur prometteur, et il n’est pas le seul. Présent en conférence de presse avant un déplacement décisif à Krasnodar, Hamari Traoré, qui évolue dans ce même couloir droit que son coéquipier belge, a affirmé avoir pleinement confiance en son partenaire, dont la marge de progression est énorme.

La suite après cette publicité

«Il a un potentiel de fou, il a une marge de progression qui est énorme. On n’a pas eu beaucoup d’entraînements avec l’enchaînement des matches. Je pense qu’il essaye de savoir comment jouer, comment il peut combiner avec moi. C’est un jeune. Il ne faut pas oublier qu’il vient d’arriver, il faut un temps d’adaptation. Ça va venir, je sais qu’on va faire une bonne doublette et qu’on va apporter le danger sur le côté», a ainsi confié le latéral droit malien de 28 ans. S'il veut entrer dans le coeur des supporters, Jérémy Doku sait ce qu'il a à faire, et ce dès ce soir face à Krasnodar.