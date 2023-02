OL - LOSC : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Les 1/8e de finale de la Coupe de France 2023 débutent ce mercredi et nous offre notamment un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais et le Lille OSC. À domicile, les Gones optent pour un 4-3-1-2 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Malo Gusto, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren et Henrique composent la défense. Corentin Tolisso est placé en sentinelle auprès de Johann Lepenant et Maxence Caqueret. Enfin, Rayan Cherki est situé derrière Bradley Barcola et Alexandre Lacazette.

De son côté, le club nordiste s’articule en 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Bafodé Diakité, Leny Yoro, Tiago Djalo et Timothy Weah. Le double pivot est assuré par Benjamin André et André Gomes. Placé seul en pointe, Jonathan David est soutenu par Edon Zhegrova, Rémy Cabella et Jonathan Bamba.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Henrique - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Cherki - Barcola, Lacazette

Lille OSC : Chevalier - Diakité, Yoro, Djalo, Weah - André, Gomes- Zhegrova, Cabella, Bamba - David