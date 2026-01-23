L’OM récupère Ethan Nwaneri !

« Il ne joue probablement pas les minutes qu’il mérite. Nous avons un talent immense entre les mains et nous devons en prendre soin ». Les mots proviennent de Mikel Arteta et ne sont pas qu’un discours de façade. La saison dernière, Ethan Nwaneri a disputé 26 matches de Premier League, dont 11 comme titulaire. Mais Arsenal s’est donné les moyens de ses ambitions l’été dernier, et son recrutement XXL dans tous les secteurs a réduit à peau de chagrin le temps de jeu du jeune Anglais âgé de 18 ans.

Six apparitions en Premier League, trois en Ligue des Champions, trois dans les Coupes nationales, trop peu pour un joueur de son talent, annoncé comme l’un des futurs cracks de Premier League. Et c’est là que l’OM a été plus malin et plus rapide que les autres. Jusqu’à mardi matin, personne n’avait eu vent d’un intérêt de l’OM pour Nwaneri, et tout s’est emballé très vite, preuve du travail réalisé en amont par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Arrivé mercredi en fin d’après-midi dans la cité phocéenne, Nwaneri a pu découvrir son nouvel environnement à quelques heures d’un match de Ligue des Champions face à Liverpool.

Nwaneri, une polyvalence appréciable

Et il a pu signer son contrat pour un prêt de 5 mois avec l’OM. « Ethan Nwaneri a rejoint l’Olympique de Marseille en prêt jusqu’à la fin de la saison. Notre jeune prodige de 18 ans, extrêmement talentueux, a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison et bénéficiera désormais d’un temps de jeu plus précieux avec l’équipe de Ligue 1 », peut-on lire sur le site officiel du club londonien.

L’OM frappe donc un très joli coup en accueillant Nwaneri pour la seconde partie de saison. Une arme de plus pour Roberto De Zerbi, qui a encore trois compétitions à jouer. Nwaneri lui offre une variété de solutions, puisqu’il peut jouer au milieu, dans l’axe, en relayeur ou en 10, et aussi sur le côté droit, ce qui pourrait permettre de faire souffler Mason Greenwood de temps à autre. L’OM a 5 mois pour faire de ce prêt un deal gagnant-gagnant.