CdF, ASSE : Roland Romeyer ne veut pas jouer la finale à huis clos

Si le championnat de Ligue 1 a vu ses portes se fermer en raison de la pandémie de coronavirus, les finales de Coupes peuvent elle encore se tenir au mois d'août, sans spectateurs. Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE, est cependant réticent à jouer dans un Stade de France vide, alors que les Verts doivent défier le PSG en finale de la Coupe de France. Le dirigeant du club du Forez en a fait part au quotidien L'Équipe.

« On a connu ça, contre Nantes en Championnat cette saison. Et cela a été catastrophique. Un huis clos, c'est un match d'entraînement. Je ne peux pas imaginer une minute qu'on joue la finale sans nos supporters. Saint-Étienne, sans ses supporters, n'est plus Saint-Étienne. Pour moi, ce n'est pas possible de la jouer sans eux », a-t-il admis. L'AS Saint-Étienne se qualifiait là pour la première fois en finale de la Coupe de France depuis 1982. Et l'adversaire était déjà le PSG (victoire des Parisiens : 2-2, 5-6 aux tab).