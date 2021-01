PSG : Thiago Silva évoque l'éviction de Thomas Tuchel

Malgré son départ du PSG pour Chelsea l'été dernier, Thiago Silva (36 ans) reste un observateur privilégié de la situation du club parisien. Quelques minutes après la défaite des Blues face à Manchester City (1-3), le défenseur central brésilien est revenu sur le licenciement de son ancien entraîneur Thomas Tuchel. Une éviction qui constitue tout sauf une surprise pour l'international auriverde.

La suite après cette publicité

« C'est difficile mais c'était prévisible qu'il allait se passer ça. Pas maintenant mais en étant à l'intérieur, on savait qu'il y avait des situations qu'il fallait changer. A mon avis, Leonardo a pris la situation en main, il a fait son choix. On ne sait pas si c'était bien, cela ne l'était pas du tout pour Tuchel et son staff, surtout après le match. Ce changement n'était pas prévu à ce moment, » a ainsi commenté le joueur de Chelsea au micro de RMC Sport. L'avenir dira si le choix effectué par la direction parisienne était le bon...

", confie Thiago Silva. ."