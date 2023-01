Aston Villa : la folle soirée d’Emiliano Martinez

La suite après cette publicité

Emiliano Martinez est de retour sur terre. Cet hiver, le portier de 30 ans a vécu une parenthèse enchantée avec l’Argentine lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une compétition qu’il a remportée avec son pays. Précieux durant le tournoi, où il a multiplié les arrêts décisifs, il a été élu meilleur gardien de la compétition, lui qui a notamment fait un arrêt déterminant face à Randal Kolo Muani lors de la finale face à la France. En plus d’avoir fait le show sur le terrain, Dibu Martinez a aussi fait parler de lui en dehors.

En effet, son comportement et ses provocations, notamment envers Kylian Mbappé, lors des célébrations n’ont pas été appréciées. Bien qu’il ait été défendu par certains coéquipiers, à l’image d’Angel Di Maria, il a surtout été critiqué. Adil Rami, Patrick Vieira ou encore Unai Emery n’ont pas été tendres. Son entraîneur à Aston Villa avait indiqué qu’il aurait une discussion avec lui à son retour. Puis, Emery a changé de discours par la suite en assurant être fier du titre obtenu par son joueur. Un joueur qu’il a toutefois placé sur le banc lors du match face à Tottenham le 1er janvier (victoire 2-0).

Il a été accueilli en héros

De quoi relancer les rumeurs autour d’un possible départ d’Emiliano Martinez puisque la presse anglaise avait expliqué qu’il n’entrait pas dans les plans de son coach. Mardi, Emery a finalement indiqué que le gardien allait rejouer face à Wolverhampton mercredi soir en Premier League. Et il a bien été titularisé hier soir. Pour son premier match depuis la finale de la Coupe du Monde, il a vécu une soirée particulière. Avant la rencontre, il a reçu un bel hommage de la part des supporters d’Aston Villa. Entré sur la pelouse avec son trophée de meilleur gardien du Mondial et sa médaille, il a été ovationné.

On a même vu un drapeau aux couleurs de l’Argentine avec le message "Félicitations Dibu". Ensuite, le joueur a retrouvé les terrains et ça ne s’est pas forcément bien passé au départ puisqu’il a encaissé un but de Daniel Podence dès la 12e minute. Une réalisation qui a d’ailleurs fait réagir sur les réseaux sociaux en France où certains étaient contents qu’Emiliano Martinez prenne un but. Par la suite, le gardien argentin a globalement été solide sur sa ligne et a fait le show en multipliant les arrêts décisifs. Le Birmingham Mail lui a d’ailleurs attribué la note de 7 pour sa prestation.

Une première correcte avec les Villans

«Il a reçu un accueil bruyant après ses exploits au Qatar avec une grande bannière déployée pour lui alors qu’il sprintait vers son but avant le coup d’envoi. Martinez a été occupé tout au long des 45 premiers et a été enraciné sur le but de Podence (0-1). Martinez a ensuite bien sauvé les siens pour empêcher le 0-2 (…) Martinez s’est une fois de plus montré à la hauteur notamment face à Aït-Nouri à la 88e minute», écrit le média anglais. En Argentine aussi, sa prestation a été suivie de près. «Dibu Martínez, décisif pour le 1-1 d’Aston Villa», a titré Olé.

De héros national à héros en club, il n’y a donc qu’un pas qu’a franchi le joueur, qui a d’ailleurs déboursé 25 000 euros pour acheter un chien formé pour défendre et veiller sur sa médaille. Discret ces derniers jours, le champion du monde a publié un message hier soir sur Twitter. «Merci beaucoup à tous les fans, au staff et à mes coéquipiers pour l’incroyable accueil à Villa Park. Cela signifie vraiment beaucoup. Nous n’avons pas pu gagner mais nous continuons !» Le retour à la réalité ne se passe donc pas si mal pour Dibu Martinez !