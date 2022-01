PSG : l'avenir de Eric Junior Dina Ebimbe se complique

Le Paris Saint-Germain continue sa tentative de dégraissage d'effectif. La plupart des joueurs ne souhaitant pas quitter Paris et leur cadre de vie idyllique, ce qui complique les opérations pour le PSG, qui se retrouve contraint de se séparer de jeunes joueurs qui, eux, ne cherchent que du temps de jeu.

C'est le cas d'Eric Junior Dina Ebimbe. Déjà prêté dans le passé, au Havre et à Dijon, le jeune milieu (21 ans) a réussi à s'intégrer dans la rotation d'effectif du club de la capitale avec 5 titularisations et 6 entrées en jeu. Un temps de jeu qui fait de lui le titi le plus utilisé (après Kimpembe évidemment). Ce n'est pas suffisant pour le joueur qui veut être régulièrement sur le terrain pour continuer sa progression. Bien qu'une prolongation soit dans les tuyaux, les négociations n'avancent pas et un départ sous forme de prêt ou même de transfert n'est pas à exclure, bien qu'aucun club ne se soit manifesté.