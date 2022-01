JT Mercato : le PSG continue son dégraissage intensif

La suite après cette publicité

Objectif 100M€ pour Leonardo

Le PSG doit dégraisser à tout prix. 100M€, c'est la somme que le club de la capitale doit réunir afin de réduire le déficit important qui se profile. Plusieurs candidats sont invités à se trouver un nouveau point de chute. Mais certains font de la résistance, faute de pouvoir garder leurs émoluments XXL ailleurs. Mauro Icardi en fait partie, lui qui touche pas moins de 10M€ par an. Le club francilien est d'accord pour s'en séparer, même si les modalités restent encore floues... Pour certains médias, le PSG ne voudrait qu'un transfert sec, alors que pour d'autres comme Tuttosport, Paris accepterait un prêt et si c'est le cas, ça pourrait bien intéresser la Juventus, qui aime toujours autant son profil. Dans une autre catégorie, il y a les Titis parisiens qui sont barrés par une forte concurrence et qui recherchent du temps de jeu. Colin Dagba en fait partie. Selon Le Parisien, l'ASSE est venue aux renseignements, mais le joueur n'a pas indiqué sa position pour l'heure. Eric Junior Dina-Ebimbe est dans une situation similaire. Ce dernier aurait même refusé une prolongation de contrat de deux ans pour être plus libre de négocier un départ. Le Bayer Leverkusen le suivrait avec intérêt.

Retour au bercail pour Blaise Matuidi ?

A 34 ans, Blaise Matuidi est à un tournant de sa carrière. Poussé vers la sortie par l'Inter Miami, club de Major League Soccer (USA), le champion du Monde 2018 avec les Bleus recherche une dernière opportunité. Son club formateur de l'ESTAC serait pas à lui offrir selon L'Est Eclair. Une information que nous pouvons vous confirmer ! Même si le dossier risque d'être compliqué à boucler financièrement pour Troyes... D'autant que toujours selon nos informations, un club du Moyen-Orient est prêt à offrir un pont d'or à Matuidi. C'est Al-Gharafa.

Bamba Dieng courtisé

Révélation du côté de l'OM, Bamba Dieng a de nombreux admirateurs, surtout en Angleterre ! Il serait notamment dans le viseur de plusieurs clubs anglais, comme Aston Villa, Crystal Palace, West Hamet enfin Newcastle. Le nouveau riche de la planète football pourrait d'ailleurs passé à l'action à en croire les informations du Sun. Le tabloïd évoque un montant de 18 M€, pour un achat dès cet hiver, même si le club anglais pourrait accepter d'attendre jusqu'à cet été si Marseille faisait le forcing pour le conserver 6 mois de plus. Affaire à suivre.