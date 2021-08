Ligue des Champions : l'UEFA pense déjà à modifier sa nouvelle réforme !

Le 19 avril dernier, l’UEFA officialisait enfin les rumeurs qui alimentaient la presse sportive. À partir de 2024, le format de la Ligue des Champions va changer. Exit la traditionnelle phase de poules et la phase à élimination directe. Désormais, ce seront non plus 32, mais 36 équipes qui batailleront pour soulever la coupe aux grandes oreilles.

Ces formations s’affronteront lors d’un mini championnat durant lequel chaque équipe disputera 10 rencontres face à 10 adversaires différents, sans match aller-retour. Les huit premiers accèderont aux huitièmes, tandis que les écuries classées de la 9e à la 24e place se défieront dans une sorte de 16e de finale. Ensuite, la compétition reprendra la formule classique jusqu’à la finale. Toutefois, l’UEFA rajoutait une information en toute fin de communiqué.

« Les deux dernières places reviendront aux clubs avec le coefficient de club le plus élevé au cours des cinq dernières années qui ne se sont pas qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions ». Une mesure comparée à un nouveau filet de sécurité pour les grands d’Europe. En clair, si un poids lourd de la scène européenne se rate une saison, il pourrait tout de même être de la partie.

Un final 4 au menu ?

Si cette mesure avait été en place dès cette saison, elle aurait profité par exemple à Tottenham. Les Spurs auraient décroché leur ticket alors qu’ils ont terminé l’exercice 2020/2021 à la septième place. De quoi faire enrager les défenseurs de la méritocratie. Ce matin, le Times nous apprend que, face à la grogne, notamment des clubs de Premier League, l’UEFA pourrait finalement retoquer sa réforme.

Ainsi, l’instance dirigeante pourrait tout simplement ne plus octroyer ces fameuses deux dernières places selon un critère qui privilégie clairement les plus grosses écuries européennes. Mais ce n’est pas tout. Alors que la formule des matches aller-retour jusqu’à la finale était validée, l’UEFA réfléchit à installer un Final 4 à l’issue des quarts de finale. Un mini tournoi qui se tiendrait dans un même endroit, sur cinq jours. Affaire à suivre.