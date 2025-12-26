Manchester City : Oscar Bobb victime de la possible arrivée de Semenyo ?

Le Borussia Dortmund s’est invité dans la course pour la pépite norvégienne Oscar Bobb. Selon les informations relayées par le Daily Mail, le club allemand suit de près la situation de l’ailier de Manchester City de 22 ans, dont l’avenir pourrait s’éclaircir dès le mercato hivernal. Crystal Palace est aussi intéressé. Les Skyblues ne ferment pas la porte à un départ, d’autant plus que Bobb revenait tout juste dans la rotation avant d’être freiné par une blessure aux ischio-jambiers. Plusieurs clubs européens surveillent son cas, et Dortmund figure désormais parmi les prétendants principaux.

La situation du joueur pourrait être directement liée au dossier Antoine Semenyo. Manchester City semble bien placé pour recruter l’attaquant de Bournemouth, une arrivée qui pourrait pousser Bobb à envisager un départ pour obtenir davantage de temps de jeu. Le Norvégien reste un profil apprécié sur le marché malgré sa disette depuis le début de saison. En parallèle, Semenyo attise l’intérêt de nombreux cadors européens, mais aurait fait de City sa priorité. Affaire à suivre…