OM : Daniel Riolo répond au clash de Moumbagna

Entre Faris Moumbagna et Daniel Riolo, ce n’est pas le grand amour. Il y a quelques jours, le journaliste de RMC Sport avait taclé la recrue phocéenne. «Tu demandes à des gens qui voient jouer tout le monde, à des scouts. Ca va être très difficile d’en trouver un seul pour dire du bien de ces trois-là (Garcia, Onana et Moumbagna). Ce qu’on dit d’eux, c’est qu’on ne comprend pas. Moi, je n’ai pas vu, je ne peux me référer qu’à ce qu’on dit, mais je ne peux pas m’arrêter à ça. On va voir, peut être qu’ils ne sont pas aussi nuls qu’on me le dit. Mais ce qu’on m’en dit, c’est ultra flippant.» L’attaquant lui a répondu hier en musique.

En effet, il a partagé un son des rappeurs Booba et SDM dans lequel on peut entendre « la mère à Riolo, le père à Riolo ». Cela est arrivé aux oreilles du journaliste, qui était sur le plateau de l’After. « Il y a beaucoup de gens qui me demandent d’aller voir la story de l’attaquant de l’OM, Moumbagna. Il paraît qu’il me rend un petit hommage. Il a mis la chanson de Booba, Dolce Camara. "La mère à Riolo, le père à Riolo" (il chante). Je suis perdu. Je trouve que c’est plutôt sympa parce que, d’après le bilan de mes enfants, il y a 3-4 rappeurs qui m’ont cité dans leurs chansons. Le dernier est moins valorisant que les autres. C’est moins sympa.» Puis il en a remis une couche sur X. «Moi ça m’amuse pas mal les chansons et les messages mais là j’avoue je comprends pas. J’ai jamais parlé de Moumbagna… c’est quoi le problème ? Une fois j’ai cité des gens qui parlaient de lui. Mais moi 0 avis sur lui…il s’est laissé abusé par les idiots du réseau le pauvre», a-t-il écrit avec des émojis mort de rire. Fin du clash ?