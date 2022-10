Real Madrid : Karim Benzema n'ose pas se comparer à Zidane et Ronaldo

Lundi soir, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema est devenu le cinquième joueur français à remporter le Ballon d'Or après Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Michel Platini et Zinedine Zidane. Ce dernier l'a d'ailleurs dirigé chez les Merengues entre 2016 et 2021. Dans un entretien accordé à France Football, l'international tricolore n'ose pas se comparer à ses idoles : son ancien coach ZZ et le double lauréat du Ballon d'Or, Ronaldo Nazario (1997 et 2002).

« Un artiste ? Dans ce que je fais, oui. Après, ça ne regarde que moi. Tout ce que je fais, même une simple passe, un simple mouvement, c'est en fonction de ce qui peut se passer derrière. J'ai grandi avec le foot des artistes, "Zizou" et Ronaldo. Malgré tous les grands joueurs qu'on a vus depuis, c'est d'un autre niveau. Par ce qu'ils ont fait, Cristiano et Messi sont aussi des artistes, tu ne peux pas faire comme eux», a déclaré le buteur de 34 ans.