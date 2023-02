Ligue Europa : Nantes, une élimination la tête haute malgré la déroute tricolore

La suite après cette publicité

Plus de 34 000 spectateurs s’étaient donné rendez-vous à la Beaujoire pour espérer vivre la revanche du FC Nantes face à la Juventus, vingt-sept ans après l’élimination des Canaris par les Bianconeri en demi-finale de la Ligue des Champions. Un espoir rapidement balayé par le talent d’un Angel Di Maria étincelant et auteur d’un triplé. 3-0, un score sans appel, mais qui est loin d’être une honte pour un FCN qui retrouvait l’Europe après plusieurs années d’absence. Surtout, Nantes n’oublie pas qu’il est passé tout près de la relégation en Ligue 2 il y a un an et demi et qu’il se bat toujours pour son maintien cette saison. Alors les Canaris ont de quoi être fiers de leur parcours.

«Notre parcours et surtout un public exceptionnel. On a gagné un truc : on a réussi à fidéliser à nouveau nos supporters, à leur donner de l’amour, l’envie de nous supporter. Pour preuve, on prend 3-0, normalement les supporters ne sont pas contents. Là, ils nous ont remercié pour ce parcours. On est reconnaissant envers ce public. Je suis un entraîneur privilégié. On a un super groupe et des supporters exceptionnels. On a fait quelque chose d’exceptionnel, il ne faut jamais l’oublier. On sait d’où on vient, je sais où on était il y a deux ans. Bien sûr, on voulait tous gagner. On retourne à nos chères études», a déclaré Antoine Kombouaré en zone mixte, avant de poursuivre.

«Ils ont été grandioses, mais pas nous»

«Sur l’ensemble, je suis tellement fier de ce qu’ont montré les joueurs. On fait un parcours exceptionnel. Jamais, on pense arriver en seizième de finale. Tu joues la Juventus, t’amènes les gens qui te félicitent et te remercient alors que tu prends 3-0. Il y a beaucoup de choses positives. Sur ce match, il n’y a rien à dire, pas de frustration. On n’a pas existé, point». Un sentiment positif partagé par Moussa Sissoko. Joueur d’expérience passé par de grands clubs et la sélection nationale, le vice-champion d’Europe 2016 a apprécié voir ses partenaires vivre pour la plupart une première expérience européenne. «Si on regarde le chemin parcouru, on peut être fier. Pour la plupart du groupe, c’était une première. Je pense que c’était une belle expérience. C’est quelque chose qui doit leur servir pour la suite. En espérant qu’il y ait de belles choses devant nous».

Mais en plus d’être contents de leur parcours, les Nantais ont tenu à envoyer un message à leurs supporters qui ont enflammé la Beaujoire les soirs d’Europe. «Ils sont avec nous du début jusqu’à la fin. Depuis que je suis arrivé au club, c’est ce que je retiens. Ils savent qu’on a tout donné durant cette campagne», a confié Sissoko, imité par Ludovic Blas. «On garde la tête haute. Personne ne nous attendait à ce niveau dans cette compétition. Quand on se pose et qu’on réfléchit, on peut se dire que c’est un beau parcours. (…) Très grosse ambiance ce soir. On s’y attendait. Ils ne nous ont pas lâché. Même à 3-0, ils étaient encore derrière nous, il faut le souligner. Ils ont été grandioses, mais pas nous». Forcément déçus, les Canaris n’ont toutefois pas à rougir, et ce, malgré le zéro pointé des clubs français dans cette compétition.