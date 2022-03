Rennes : Arsenal et Tottenham lorgnent Lesley Ugochukwu

Le Stade Rennais FC a l'habitude de former des jeunes talents, et de rapidement les voir partir. C'est ce qu'il pourrait se passer pour Lesley Ugochukwu. Le milieu défensif de 17 ans, qui souffle ses 18 bougies ce samedi, intéresse en effet Arsenal et Tottenham, d'après L'Équipe. Les deux formations du nord de Londres suivent l'international U18 tricolore (5 capes, 1 but) depuis plusieurs semaines déjà, et semblent prêts à l'attirer dans leurs filets dès le prochain mercato estival.

Arsenal aurait toutefois une petite longueur d'avance sur son ennemi juré sur ce dossier, précise le quotidien sportif, alors que le Borussia Dortmund roderait également dans les parages. Reste à savoir si Lesley Ugochukwu, qui a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues avec le club breton cette saison, avec, qui plus est, 1 but lors de ses 13 apparitions en Ligue 1, voudra faire le grand saut l'été prochain.