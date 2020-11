Lazio : Luis Alberto présente ses excuses

Les propos de Luis Alberto n'ont pas vraiment plu. Hier, l'Espagnol a ouvertement critiqué la décision de son président d'offrir au club un avion aux couleurs bianchi e celesti. Il faut dire que l'appareil est imposant. C'est un Boeing 737 qui a dû coûter cher à la Lazio. L'équipe première s'en servira notamment pour faire ses déplacements en Italie et en coupes d'Europe au lieu de passer par une compagnie privée. Le milieu de terrain a alors expliqué que ce n'était sans doute pas le moment. «Ils ne peuvent même pas nous payer nous. Ils achètent des choses comme ça mais ils ne nous payent pas nous. » Des propos qui dérangent à peu près tout le monde, les supporters comme la direction, obligeant le joueur à effectuer un rétropédalage dans les règles de l'art à travers un message sur Instagram.

«En référence à ce que j'ai dit hier, ce n'était pas le moment de dire ça, mais j'ai toujours dit ce que je pense. Je sais que ce n'est pas qu'une question d'argent, je sais que c'est une période difficile pour tout le monde. Nous pensons à jouer au football, et c'est la chose la plus importante, mais quand je dis quelque chose, je ne le dis pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je veux que la Lazio travaille pour le bien de tous au club, surtout pour quelqu'un qui a des arriérés (de paiements). Je suis le premier à prendre la responsabilité, j'ai fait une erreur. Tant que je serai à la Lazio, je ferai de mon mieux, comme toujours. Pour la Lazio, j'ai aussi joué blessé et j'ai toujours tout donné» s'est défendu Luis Alberto.