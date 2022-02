Ronaldo trouve que Kylian Mbappé lui ressemble

Ce lundi soir, RMC Sport diffusait un documentaire consacré à Ronaldo, le légendaire attaquant brésilien passé par le PSV Eindhoven, l'Inter ou le Real Madrid. Un sujet au cours duquel l'intéressé, surnommé R9, a notamment évoqué sa ressemblance avec un joueur actuel, un certain Kylian Mbappé (23 ans).

«Mbappé a de grandes qualités. Sa technique, sa vitesse, son sens du but. Si on devait nous comparer… Oui, je pense que son jeu ressemble un peu au mien», a lâché le président de Valladolid et du Cruzeiro. Nul doute que le Parisien appréciera la comparaison à sa juste valeur.