OM : une réunion organisée par le club après des violences en tribune

La direction de l’OM a convoqué les South Winners et le CU84 ce vendredi au Vélodrome, selon des informations de RMC Sport, trois jours après une violente bagarre survenue dans le virage sud lors de la défaite face au LOSC en Coupe de France (1-1, 4-3 t.a.b.). À l’initiative des dirigeants phocéens, cette réunion visait à apaiser les tensions entre les deux groupes de supporters. Pablo Longoria, le président du club marseillais, avait déjà promis une enquête interne sur ces incidents.

Malgré quelques frictions entre Winners et Ultras par le passé, les causes précises de cette altercation restent floues. Cependant, les échanges auraient permis de calmer les esprits avant la réception de Strasbourg ce dimanche en Ligue 1. Le club a également rappelé son attachement à un public soudé, tant au Vélodrome qu’en déplacement, pour renforcer l’unité du club et de ses supporters. De leur côté, les Winners ont décidé de communiquer à ce sujet aujourd’hui, exprimant leurs «excuses aux Ultras et à toutes les personnes présentes dans la zone, à l’institution Olympique de Marseille ainsi qu’au peuple marseillais».