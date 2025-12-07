Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Le record offensif épatant du PSG

Par André Martins
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp
PSG 5-0 Rennes

Lors de la démonstration parisienne contre Rennes (5-0) samedi au Parc des Princes, Ibrahim Mbaye a trouvé le chemin des filets pour la première fois en Ligue 1 cette saison. À seulement 17 ans, l’attaquant sénégalais a signé l’avant-dernier but de la soirée grâce à une superbe frappe enroulée (88e).

La suite après cette publicité

Cette réalisation permet aussi au PSG d’élargir encore la palette de ses buteurs. D’après Opta, Paris compte désormais 16 joueurs différents ayant marqué cette saison en Championnat, un total nettement supérieur à celui des autres formations majeures en Europe. Le club de la capitale devance notamment le Bayern Munich, Brighton et Lille, qui comptent chacun 13 buteurs distincts dans leur ligue.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier