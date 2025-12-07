Le record offensif épatant du PSG

Lors de la démonstration parisienne contre Rennes (5-0) samedi au Parc des Princes, Ibrahim Mbaye a trouvé le chemin des filets pour la première fois en Ligue 1 cette saison. À seulement 17 ans, l’attaquant sénégalais a signé l’avant-dernier but de la soirée grâce à une superbe frappe enroulée (88e).

Cette réalisation permet aussi au PSG d’élargir encore la palette de ses buteurs. D’après Opta, Paris compte désormais 16 joueurs différents ayant marqué cette saison en Championnat, un total nettement supérieur à celui des autres formations majeures en Europe. Le club de la capitale devance notamment le Bayern Munich, Brighton et Lille, qui comptent chacun 13 buteurs distincts dans leur ligue.