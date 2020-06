Clap de fin pour Salomon Kalou au Hertha Berlin

«Salomon Kalou, Per Skjelbred, Thomas Kraft, Alexander Esswein, Marius Wolf et Marko Grujic quittent le club de la capitale à la fin de la saison», annonce le Hertha Berlin dans un communiqué. Une fin d'aventure au goût amer pour l'attaquant ivoirien de 34 ans, Salomon Kalou. Arrivé dans la capitale allemande il y a six ans, en provenance du LOSC (1,8 M€), le natif d'Oumé était devenu une figure locale du HBSC. Mais l'épisode de la vidéo, en pleine crise sanitaire, aura précipité sa chute. Auteur d'une vidéo, au début du mois de mai, dans laquelle il ignore sciemment les nouvelles règles sanitaires, où l'on peut le voir pénétrer dans le centre d'entraînement du Hertha, serrer les mains de ses coéquipiers, ne pas respecter correctement la distanciation, ou encore se moquer du médecin qui lui fait passer le test, avant de se gargariser de toucher son salaire « sans jouer et sans s'entraîner », il aura choqué l'Allemagne et été suspendu jusqu'à la fin de la saison par son club.

L'international ivoirien aux 97 sélections (28 buts) part sur un bilan de 53 buts et 16 passes décisives en 173 matchs avec Berlin. Kalou se classe 11e du classement des buteurs du club de la capitale. Le club le remercie et tire un bilan positif de son passage. Le numéro 8 du Hertha a également impressionné par sa discipline et son fair-play. En six ans au club, le buteur n'a pas été expulsé une seule fois et seuls six cartons jaunes figurent à son bilan. En outre, l'homme 34 ans a impressionné par sa chaleur et son humanité hors normes en dehors du terrain. Ce comportement a rapidement fait de l'attaquant l'un des chouchous du public bleu et blanc et une figure populaire parmi ses coéquipiers et les membres du staff. Aujourd'hui, les chemins de Kalou et du Hertha BSC se séparent après 2130 jours. « J'ai passé un moment fantastique au Hertha BSC avec d'excellents coéquipiers, managers et fans - que je respecte tous beaucoup. Cependant, je suis toujours très désolé pour ce qui s'est passé à la fin. Cette fin ne reflète pas du tout mon passage au Hertha BSC », a déclaré celui qu'on appelle "Sala" à Berlin.