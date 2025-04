C3 : André Onana a célébré le but de MU devant le parcage lyonnais

L’Olympique Lyonnais a mal démarré sa rencontre face à Manchester United. Dépassés à tous les niveaux par les Mancuniens, les Gones sont déjà menés au score après un but signé Manuel Ugarte à la 10e minute de jeu.

La suite après cette publicité

Après cette ouverture du score, André Onana, qui a été de nouveau insulté par les fans de l’OL présents à Old Trafford, est venu célébrer ce but devant le parcage lyonnais. Cela ne risque pas d’arranger les choses entre le Camerounais et les supporters rhodaniens.