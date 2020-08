Vente OM : Mourad Boudjellal déborde d'ambitions et rêve de Zinedine Zidane

« Tant qu'ils seront là, et même si ce projet se réalise, je n'en serai pas ». Il y a quelques jours, Mourad Boudjellal prenait ses distances avec le projet de rachat de l'Olympique de Marseille incarné par Mohamed Ayachi Ajroudi, conseillé par son juriste international Marc Descheneaux et la banque d'affaires Wingate représentée par Stéphane Cohen. Mais visiblement, à en croire son entretien du jour accordé à La Provence, les choses ont changé pour l'ancien patron du RC Toulon. « J'ai eu plusieurs fois Mohamed Ajroudi, qui a aussi découvert que le dernier communiqué n'était pas celui qu'il avait validé. Donc il m'a renouvelé sa totale confiance et il m'a dit qu'il n'y aurait plus de communiqué et qu'il s'occupait désormais directement du dossier », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Ajroudi m'a dit que j'étais le seul aujourd'hui qui pourrait parler de ce projet. (...) Je n'irai pas ailleurs. Je suis dans l'histoire de l'OM, pas dans une autre ». De nouveau pleinement dans le projet, l'homme d'affaires espère pouvoir être fixé sur l'issue du dossier d'ici fin décembre, assuré d'avoir les coudées franches s'il devenait finalement bel et bien président de l'OM, restant persuadé que Frank McCourt, malgré ses nombreux démentis, ne dirait pas à non à une vente de l'écurie olympienne. « Je viens pour l'OM, pour Marseille, pour faire gagner et vivre des émotions fortes », a-t-il martelé.

Des grands joueurs et... Zidane

Et pour mener les Ciel-et-Blanc vers les sommets, ce dernier a un plan très ambitieux. Il l'a démontré en prenant un exemple précis. « On va prendre un exemple, mais ce n'est pas du tout quelqu'un que je ferais venir à Marseille : Lionel Messi à l'OM, c'est cadeau. Son salaire serait amorti deux fois par rapport à un joueur moyen qui n'apporterait ni engouement ni produit nouveau », a-t-il lancé avant d'insister. « On n'a pas compris dans ce club qu'on peut amortir le recrutement de grands joueurs et même gagner de l'argent avec », a-t-il assuré, comme une promesse pour ses futurs mercatos en cas de rachat, avouant ensuite un rêve fou pour le poste d'entraîneur.

« Il y a une personne qui a un destin ici. Et je pense qu'on n'échappe jamais à son destin. Zinedine Zidane ? Si demain je suis président de ce club, je ne sais pas s'il accepterait mais je dormirais devant sa porte. (...) Je ne pourrais pas ne pas essayer. Ça ne veut pas dire que j'y arriverais, mais je remuerais ciel et terre ! Quand tu es président de l'OM, il faut tout donner. Il y a un tel destin, une telle histoire à raconter », a-t-il conclu. De quoi faire saliver sans doute encore un peu plus les supporters de l'OM.